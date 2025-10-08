Commissione Finanze: critiche fuori e dentro l'Aula, Governo e maggioranza vanno avanti nell'esame della norma

La protesta si accende, fuori e dentro il Palazzo. La Commissione Finanze prosegue nell'esame della riforma Igr. Sul Pianello lo sciopero; in Aula le dure critiche delle opposizioni. “Nonostante migliaia di persone in piazza – afferma Emanuele Santi (Rete) – voi tirate dritto”. “Non c'è volontà di confronto – aggiunge Nicola Renzi (Rf) – e la nostra preoccupazione è che, dopo la Commissione, il testo sarà blindato”. “Arroganza e prepotenza senza precedenti”, aggiunge Gaetano Troina (Dml) che sottolinea: “Fuori 8mila persone vi stanno dicendo che state sbagliando e, invece, dite che sono loro a non capire”.

I lavori riprendono dall'articolo 20, per tutta la giornata. Il segretario alle Finanze, Marco Gatti, e la maggioranza difendono la misura. “Stiamo cercando di trovare una soluzione il più possibile condivisa”, assicura Luca Boschi di Libera che ricorda i tavoli di confronto aperti e garantisce, nel passaggio da Commissione a Consiglio, un lavoro di aggiustamento tenendo conto delle istanze delle parti sociali.

Da Gatti gli ultimi aggiornamenti al testo. Si sta pensando di ridurre la quota da 'smaccare', da 6mila a 5mila euro, aumentando però l'aliquota al 18 per cento e ampliando il tetto carburante fino a 1.500 euro. Sul Tfr disponibilità a fare un passo indietro e rimanere alla situazione attuale.

Dai banchi delle minoranze, citando stime dei sindacati, si chiede conto dell'impatto della misura sui lavoratori dipendenti sostenendo che si favoriranno, ad esempio, i lavoratori autonomi con un reddito alto da 50mila euro. Gatti spiega che, con le modifiche e anticipando le spese Smac, professionisti e autonomi in quella fascia passeranno da 8.500 a 7.830 euro di imposte. I dipendenti con lo stesso reddito pagheranno poco più di 5.600 euro, prosegue il segretario, quindi comunque meno rispetto agli autonomi.

Le opposizioni lamentano poi una scarsa volontà di puntare sui controlli, specie nei settori critici. Accuse respinte da Gatti che ricorda la collaborazione rinnovata con l'Agenzia delle Entrate. Apprezzamento bipartisan per la proposta di aumentare le ritenute sui frutti delle rendite da capitale – una sorta di 'patrimoniale' - anche se dalle opposizioni c'è chi invita a riflettere sull'impatto che questo potrebbe avere sui conti correnti.

