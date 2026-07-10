Commissione Finanze: dibattito aperto sui dossier bancari L'opposizione chiede di rendere pubblico l'ordine del giorno sulla cartolarizzazione degli Npl. Dalla maggioranza aperture alla richiesta. Focus anche sul furto in Bsm. Ciacci: "Aggiornamenti nel prossimo CCR"

Non solo caro affitti, il settore creditizio sammarinese si conferma una polveriera politica. Gaetano Troina di Domani Motus Liberi sferza la commissione Finanze sul clamoroso furto nelle cassette di sicurezza di Banca di San Marino, definendolo un evento di gravità enorme che mina la fiducia dei risparmiatori e che richiede immediata chiarezza.

Sulla stessa linea Nicola Renzi di Repubblica Futura, che ribadisce la natura "profondamente sistemica" della vicenda BSM, chiedendo che venga reso pubblico l'ordine del giorno sulla cartolarizzazione degli Npl, approvato nella precedente seduta segreta: "La cittadinanza deve sapere cosa sta accadendo". Per Emanuele Santi di Rete la vendita di Banca di San Marino "non è più una questione tra privati" ma una partita di Stato, intrecciata anche con il dissequestro di parte dei fondi legati all'inchiesta bulgara.

Dalla maggioranza arrivano aperture sul fronte della trasparenza finanziaria. Luca Boschi di Libera si esprime favorevolmente alla pubblicazione dell'atto sulla cartolarizzazione, ricordando l'impegno a trasferire il dibattito sugli NPL nel Consiglio Grande e Generale al termine della prima fase dell'operazione. Anche Iro Belluzzi insiste sulla necessità che gli esiti dei dibattiti in Commissione trovino sempre uno sbocco pubblico in Aula. Un'esigenza di condivisione democratica rilanciata da Tomaso Rossini del Psd, il quale conferma il pieno interesse del suo partito a un confronto trasparente in Consiglio.

Il Segretario Ciacci annuncia aggiornamenti sul furto in cassaforte nel prossimo Comitato per il Credito e il Risparmio. Sul memorandum con Banca d'Italia usa parole nette: bisogna "darsi una mossa" e accelerare senza più indugi. La decisione sulla pubblicazione dell'ordine del giorno sulla cartolarizzazione è rinviata alla prossima seduta, quando sarà necessaria l'unanimità dei commissari. Il Segretario Gatti sarà in Commissione il 30 luglio, per fare il punto su tutti i dossier bancari e finanziari ancora aperti. In chiusura, spazio alle Istanze d'Arengo, con l'impegno del Governo a sbloccare e attuare con tempestività la riduzione della monofase sui prodotti per l’igiene femminile, provvedimento già approvato dal Consiglio ma finora rimasto inattuato.



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