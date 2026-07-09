Commissione finanze, focus sul caro affitti. Nel mirino le concentrazioni immobiliari

Il problema del caro affitti torna al centro del dibattito politico in Commissione Finanze: il detonatore, la mozione dei consiglieri di RETE Giovanni Maria Zonzini e Emanuele Santi.

“A San Marino ci sono quasi 17mila500 immobili, a fronte di 15 mila famiglie, quindi restano 2mila unità abitative che non vengono affittate, mentre il mercato delle case è affidato alla speculazione, con concentrazioni in mano a pochi e prezzi elevatissimi”, la denuncia dei proponenti, che chiedono che sia applicata la legge numero 27 del 1995 che prevede un'imposta speciale sugli immobili ad uso abitativo non concessi in locazione: "se non c'è la volontà politica di applicarla, abrogatela", l'accusa di Santi.

“Il tema casa va affrontato in maniera sistematica”, replica il Segretario Matteo Ciacci, “i prezzi degli immobili sono aumentati così come quelli dei beni di prima necessità e delle materie prime, siamo intervenuti con la Legge sull'emergenza casa l'anno scorso e, ad esempio, siamo riusciti a incrementare i mutui del 15”.

Interviene Gaetano Troina di Domani Motus Liberi: “i proprietari spesso hanno paura di avere difficoltà a tornare in possesso dell'immobile, o che venga danneggiato, dovrebbero esserci più tutele. Tanti mettono a disposizione gli appartamenti solo per le residenze atipiche”.

Iro Belluzzi di Libera avanza anche l'ipotesi di costruire case popolari perchè, dice, “il reddito non permette a molte persone di avere un tetto sulla testa”.

Su questo si fa avanti Ciacci, portando all'attenzione il tema dei salari, “che va affrontato con grande forza, perché se aumentano gli stipendi, diventa meno gravoso anche pagare l'affitto”.

Insiste Emanuele Santi soprattutto sulle “concentrazioni immobiliari”, e su quello che definisce un “cartello”, cioè tanti appartamenti nelle mani di pochi, che fanno il prezzo che vogliono e mettono sul mercato offerte “col contagocce” per massimizzare i guadagni. Una situazione che repouta “fuori controllo”.

Le conclusioni affidate al Segretario Ciacci: “Dobbiamo fare un ragionamento più profondo, con incisività maggiore e interventi urgenti. Con la Legge di Pianificazione Strategica Territoriale, intanto, ci stiamo muovendo sul co-housing e lo studentato, ma una revisione delle norme sulle locazioni dovrà essere fatta.”







