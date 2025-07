Commissione Finanze: il dibattito si accende sui titoli del debito pubblico

Commissione Finanze

Il dibattito si scalda sui titoli del debito pubblico: una questione di sistema che accende facilmente gli animi. Critiche dalle minoranze al progetto di legge presentato in Aula dal Segretario alle Finanze per l'esame in sede referente. Un testo, spiega Marco Gatti nella relazione, che intende disciplinare in modo più strutturato e puntuale le emissioni di titoli. Un provvedimento su temi tecnici che disciplina, tra le altre questioni, le procedure di autorizzazione per le emissioni, le caratteristiche di ogni emissione che potrà durare massimo 50 anni, la costituzione di un fondo in Bcsm in caso di rimborso in un'unica soluzione a scadenza, insieme a nuove regole sull'uso dei proventi.

Sul piede di guerra le opposizioni. Per Domani Motus Liberi le decisioni sul debito devono essere trattate in Parlamento. Da Dml preoccupazione per i beni pubblici messi a garanzia. Proprio sui “gioielli di famiglia” si focalizza Rf, esprimendo timore per il loro futuro. Critiche anche all'uso dei regolamenti per collocare il debito. Se si continua con deficit strutturali - aggiunge Rete - cresceranno i problemi per i beni posti a garanzia. “Il pdl è politico e non tecnico”, attacca il movimento che esorta a far passare in Consiglio le decisioni sul debito.

Dopo il dibattito, l'esame dei singoli articoli che potrà andare avanti fino a notte. In giornata approvato il pdl con le modifiche allo statuto di Banca Centrale, con 9 voti a favore e 3 contrari, dopo un confronto su questioni come, ad esempio, la composizione del Condir e le nuove regole per gli incarichi alle società di revisione. Plauso della maggioranza per le nuove disposizioni e per una semplificazione del quadro normativo. Critiche delle minoranze che accusano le forze di governo di aver stravolto il progetto originario della legge.