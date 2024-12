ECONOMIA Commissione Finanze: in Aula il pdl sviluppo, al centro dei lavori anche banche e povertà Il segretario Gatti presenta la road map del provvedimento. Le opposizioni chiedono aggiornamenti su Carisp e cartolarizzazione

Il progetto di legge sullo sviluppo approda in Commissione Finanze: un testo programmatico che va ad affiancare il bilancio previsionale tecnico, con all'interno dossier come crescita economica, disposizioni fiscali, contenimento dei costi. La scelta di 'spacchettare' la legge di bilancio è dovuta, come già dichiarato dal segretario alle Finanze Marco Gatti, alla necessità di “elevare la qualità delle norme”.

In mattinata in Commissione le prime anticipazioni sulla road map. L'ipotesi, ha spiegato Gatti, è di organizzare a gennaio una seconda seduta per esaminare gli emendamenti e mettere a punto la legge nel mese di febbraio. Tra i temi più urgenti, Gatti parla di difficoltà di gestione relative a Fondiss, in attesa di un progetto di legge ad hoc. Proprio nelle scorse ore la notizia, diffusa dal sindacato Usl, secondo cui sono più che triplicate le richiede di anticipo delle quote del fondo previdenziale, a causa delle crescenti difficoltà economiche delle famiglie.

Durante il comma Comunicazioni le opposizioni si sono soffermate su una serie di questioni. Rete chiede aggiornamenti sulla cartolarizzazione e un approfondimento su Cassa di Risparmio, anche relativamente all'operazione Delta. E in merito a Banca Centrale parla di bilancio in perdita. “Carisp è uscita dai radar da anni”, aggiunge Repubblica Futura che esorta a portare il tema all'attenzione della politica “anche per lavorare a un piano di ristrutturazione del settore bancario”. Domani Motus Liberi si unisce alla richiesta di incontrare nuovamente l'Organismo di sorveglianza sulla cartolarizzazione.

Dalla maggioranza, la Dc affronta il tema del sostegno alle famiglie e promette impegno per un coordinamento degli interventi necessari, insieme agli enti di riferimento. Pdcs che invita anche a immaginare il futuro degli istituti bancari visto l'Accordo di associazione. Sulla cartolarizzazione, ricorda il segretario alle Finanze nella replica, è stato fatto un incontro da poco. Dopo la scadenza di fine novembre, ce ne sarà un'altra ad aprile. Gatti concorda sull'utilità di incontrare la sorveglianza. Ma sgombra il campo da scenari negativi: “Il sistema bancario – dice - sta dimostrando solidità”. In vista dell'associazione europea, aggiunge, bisognerà affrontare il problema patrimoniale: “i soci devono patrimonializzare le banche oppure dovranno trovare dei partner”.

