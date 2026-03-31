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Commissione Finanze: in seduta segreta audizioni su cartolarizzazione e stato del settore bancario

All'ordine del giorno anche un riferimento sui rapporti con Banca d'Italia in tema di "clarifying addendum"

31 mar 2026
Commissione Finanze: in seduta segreta audizioni su cartolarizzazione e stato del settore bancario

La situazione del settore bancario e finanziario argomento principale della Commissione Finanze riunita nel pomeriggio di martedì 31 marzo al Kursaal, sede parlamentare temporanea. La sessione si è svolta in seduta segreta. Si è parlato soprattutto di cartolarizzazione: uno dei dossier principali degli ultimi anni per il rilancio del comparto.

Sentiti, in audizione, i rappresentanti dell’Organismo di Sorveglianza sulle operazioni di cartolarizzazione, dell'Istituto per la gestione e il recupero crediti e di Banca Centrale. In Commissione anche i riferimenti di Governo e Bcsm sullo stato del sistema e gli aggiornamenti sui rapporti con Banca d'Italia in tema di "clarifying addendum", quindi anche sulla vigilanza bancaria.





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