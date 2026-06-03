Commissione Finanze: in seduta segreta i temi del sistema bancario e finanziario

Ha occupato l'intero pomeriggio il comma, in seduta segreta, con l'audizione dell'Organismo di Sorveglianza: gruppo chiamato a monitorare l'operazione di cartolarizzazione. Si è trattato di un comma corposo e su temi evidentemente importanti, vista la durata di ben cinque ore: all'interno, infatti, sempre in forma riservata, anche la prosecuzione del dibattito in seguito alle audizioni dello stesso Organismo, dell'Istituto per la gestione e il recupero crediti, di Banca Centrale e dopo il riferimento di Governo e Bcsm.

I lavori sono terminati anticipatamente, rispetto all'orario previsto. Saranno da evadere i commi relativi all'esame, in sede referente, dei due progetti di legge presentati dalla Segreteria Finanze sull'aggiornamento delle disposizioni fiscali in ambito bancario, finanziario e assicurativo e il pdl sulla composizione e la nomina della Commissione di controllo della finanza pubblica. Saranno riprogrammati per la seduta del 25 giugno quando la Commissione tornerà a riunirsi.









