TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Commissione Finanze: in seduta segreta i temi del sistema bancario e finanziario

I lavori si concludono leggermente in anticipo rispetto all'orario previsto. Si tornerà in Aula il 25 giugno: saranno da esaminare due progetti di legge all'ordine del giorno

di Mauro Torresi
3 giu 2026
Commissione Finanze: in seduta segreta i temi del sistema bancario e finanziario

Ha occupato l'intero pomeriggio il comma, in seduta segreta, con l'audizione dell'Organismo di Sorveglianza: gruppo chiamato a monitorare l'operazione di cartolarizzazione. Si è trattato di un comma corposo e su temi evidentemente importanti, vista la durata di ben cinque ore: all'interno, infatti, sempre in forma riservata, anche la prosecuzione del dibattito in seguito alle audizioni dello stesso Organismo, dell'Istituto per la gestione e il recupero crediti, di Banca Centrale e dopo il riferimento di Governo e Bcsm.

I lavori sono terminati anticipatamente, rispetto all'orario previsto. Saranno da evadere i commi relativi all'esame, in sede referente, dei due progetti di legge presentati dalla Segreteria Finanze sull'aggiornamento delle disposizioni fiscali in ambito bancario, finanziario e assicurativo e il pdl sulla composizione e la nomina della Commissione di controllo della finanza pubblica. Saranno riprogrammati per la seduta del 25 giugno quando la Commissione tornerà a riunirsi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica