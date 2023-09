Commissione Finanze: ipotesi cessione Carisp e Bsm a "terzi" nel comma in seduta segreta

Sul fronte politico ed economico giornata caratterizzata dai lavori della Commissione Finanze. Nelle scorse ore si sono aperti due dei comma più attesi, entrambi in seduta segreta. Dopo la discussione in Aula di martedì 19 settembre su Europa, dati di bilancio e Programma Economico 2024, mercoledì la discussione sulle ipotesi di cessione di Cassa di Risparmio e Banca di San Marino a "soggetti terzi". Il comma, sempre in seduta segreta, è stato aperto con l'audizione del Direttore generale di Banca Centrale e rappresentanti di Abs sulla situazione del settore, sullo stato di avanzamento del progetto Npl e sull'avanzamento della riforma dello statuto di Bcsm. In Commissione si è parlato anche di soluzioni per i rimborsi dei correntisti ex Banca Cis, in un'altra audizione. Questioni trattate in forma riservata, dunque. A seguire l'esame in sede referente della "Legge sul consumo".

