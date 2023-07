Commissione Finanze: ok al PdL sugli autonoleggi. Dura presa di posizione dei Commissari di Opposizione Una vera e propria maratona l'esame in sede referente del progetto di legge. Nota congiunta dei rappresentanti delle forze di Minoranza: “La Maggioranza non ce la fa: non ha più i numeri, men che meno le idee”

A metà pomeriggio l'approvazione con 10 voti favorevoli e 7 contrari. Il PdL che regola il noleggio di veicoli approderà dunque in seconda lettura in Consiglio. Una sorta di prova di resistenza, quella terminata nel pomeriggio. Pur trattandosi di un progetto di legge di appena 10 articoli; per sburocratizzare il settore, ed allinearlo – aveva sottolineato il Segretario all'Industria – alle norme europee ed italiane. Tema sensibile, visti i precedenti con Roma, le passate distorsioni e gli alert della Commissione Antimafia. A fronte di ciò la ricetta di Righi: legare la rimozione di una serie di vincoli alla piena tracciabilità di mezzi e soggetti. Irto di ostacoli, però, il percorso in Commissione. Già ieri perplessità, richieste di chiarimento, da parte degli esponenti di Minoranza; che avevano paventato una serie di potenziali criticità. E lavori interrotti alle 3 di notte; vista anche la complessità del dibattito su alcuni punti-chiave come il noleggio a lungo termine ed il subnoleggio. Da qui il sospetto di strategie ostruzionistiche, pur essendosi registrata in un paio di occasioni condivisione sugli emendamenti.

La risposta è arrivata oggi da un comunicato congiunto dei Commissari di Opposizione, dove si parla di Maggioranza arrogante, “sempre più in difficoltà”, senza più numeri né idee; e di “ennesima tragica commedia”. Nessuna “reale motivazione” - è stato scritto – per proseguire ieri fino a notte fonda, se non il timore di non avere “sufficienti consiglieri” nel pomeriggio successivo. “Ennesima forzatura” - è stato aggiunto - che ha “poco senso”, specie “su tematiche così delicate”, e “attenzionate anche dalle autorità italiane”. Infine una serie di amare previsioni sui mesi a venire: “campagna elettorale anticipata”, “immobilismo istituzionale”. E l'auspicio che qualche consigliere “abbia uno scatto d'orgoglio” – recita la nota – e “metta fine a questa agonia”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: