Commissione Finanze: per il 2022 previsti 4-5 milioni di perdite per l'Aass Per le cifre certe bisognerà attendere, spiega il Segretario alle Finanze. Per il 2023 previsto, invece, un utile di 3,6 milioni

L'Azienda dei Servizi avrà una perdita di 4-5 milioni di euro per il 2022, ma per la cifra certa bisognerà attendere la fine dell'anno. Numeri anticipati dal segretario Marco Gatti in Commissione Finanze, in una seduta caratterizzata dall'audizione dell'Associazione bancaria sammarinese sulla gestione degli Npl. Mentre, in seduta segreta, sono stati sentiti l'Amministratore della Società di gestione degli attivi ex Bns e dei vertici di Banca Centrale.

In Comma comunicazioni il dibattito su energia, banche e consulenze. Libera chiede una “risposta precisa” su tariffe e inflazione e propone un tavolo per le emergenze economiche. Poi una riflessione sulla situazione degli ex correntisti Cis e richieste di aggiornamenti su questione Asset Banca e bilancio dell'AASS. Il segretario Gatti risponde fornendo le cifre, con la previsione di 4-5 milioni di perdite per l'azienda quest'anno. Ma per il 2023, aggiunge, è atteso un utile di 3,6 milioni.

Sul fronte banche, il Segretario ricorda che si tratta di questioni ereditate e che l'attuale Governo le sta gestendo, che i correntisti ex Cis sono stati rimborsati fino a 100mila euro e il denaro restante è stato convertito in titoli. Su Asset, dall'esecutivo l'auspicio che si arrivi a una definizione nella trattativa che coinvolge Bcsm e soci senza ricorrere di nuovo al tribunale. Per il rinnovo del bond, invece, il mandato del Consiglio arriverà a partire dal prossimo anno.

Sull'energia, dalla maggioranza risponde Emanuele Santi di Rete, sostenendo che l'indicizzazione per l'elettricità e il “ridotto aumento del gas” rappresentino un equilibrio tra esigenze di bilancio e tutela dei cittadini. Repubblica Futura solleva la questione consulenze, da quelle per il nuovo ospedale all'accordo con il Politecnico di Milano. “Il Governo fa tirare la cinghia ai cittadini – accusa Rf – ma non è disposto a fare altrettanto”.

