Commissione Finanze: presentato il Programma Economico 2020, opposizioni contestano il ritardo

Sono da poco ripresi i lavori del Consiglio che riparte anche dalle dimissioni di Matteo Fiorini come consigliere; la conclusione del comma è attesa nel pomeriggio. Ma poco prima dell'avvio del Consiglio si è svolta una breve seduta della Commissione Finanze finalizzata alla presentazione del Programma Economico 2020 da parte del Segretario di Stato alle Finanze. Nel documento, tra gli altri elementi, sono contenuti gli obiettivi dell'esecutivo divisi per tematica e per Segreteria di Stato in base alle diverse competenze.

Programma economico che è stato presentato con 4 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo stabilito dalla legge. Questo ha provocato la contestazione, da parte delle forze di opposizione, che hanno chiesto di sospendere la seduta. Ipotesi respinta dal presidente Roberto Joseph Carlini il quale, a margine della Commissione, ha dichiarato di non poter rifiutare una relazione proveniente dalla Segreteria di Stato e, allo stesso tempo, ha assicurato che la Segreteria Istituzionale farà le verifiche del caso per stabilire se il documento resti valido o meno.