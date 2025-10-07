Commissione Finanze: prosegue l'esame della norma tra le critiche di sindacati e opposizioni

La Commissione Finanze è tornata a esaminare la riforma Igr, tra le critiche delle opposizioni. “Nonostante migliaia di persone in piazza – afferma Rete – voi tirate dritto”. “Non c'è volontà di confronto – aggiunge Rf – e la nostra preoccupazione è che, dopo la Commissione, il testo sarà blindato”. “Arroganza e prepotenza senza precedenti”, dice Dml.

Il segretario alle Finanze, Marco Gatti, e la maggioranza difendono la misura. “Stiamo cercando di trovare una soluzione il più possibile condivisa”, assicura Libera che ricorda i tavoli di confronto aperti e garantisce un lavoro di aggiustamento tenendo conto delle istanze delle parti sociali. Da Gatti gli ultimi aggiornamenti. Si sta pensando di ridurre la quota da 'smaccare', da 6mila a 5mila euro, aumentando però l'aliquota al 18 per cento e ampliando il tetto carburante fino a 1.500 euro. Sul Tfr disponibilità a fare un passo indietro.

Apprezzamento bipartisan per la proposta di aumentare le ritenute sui frutti delle rendite da capitale – una sorta di 'patrimoniale' - anche se dalle opposizioni c'è chi invita a riflettere sull'impatto che questo potrebbe avere sui conti correnti.

I lavori proseguono in notturna








