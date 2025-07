CONFRONTO Commissione Finanze: statuto di Banca Centrale al centro del dibattito Le modifiche discusse durante i lavori serali. La Commissione torna a riunirsi nel pomeriggio

Commissione Finanze alle prese con la discussione del progetto di legge con le modifiche allo statuto di Banca Centrale. Un provvedimento tecnico. Diverse le questioni trattate, dagli aggiornamenti normativi alle regole per gli incarichi alle società di revisione.

Dal Governo la proposta - poi approvata tramite un emendamento - di aggiornare le disposizioni per la composizione del Consiglio direttivo di Bcsm, così da avere il presidente e cinque consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, per la gestione e l'indirizzo di Banca Centrale. La maggioranza deve essere sammarinese o residente, facendo rientrare anche il presidente in questo conteggio. Uno degli obiettivi, spiega il segretario alle Finanze Marco Gatti nell'illustrare l'emendamento, è “mantenere una rappresentatività maggiore” da parte di persone legate al territorio.

Dalle opposizioni una serie di riflessioni, anche per la parte relativa alle funzioni del Condir. Per Emanuele Santi di Rete, Banca Centrale deve essere “autonoma nella gestione, ma non può darsi da sola l'indirizzo”. Quest'ultimo compete invece, per il movimento, al parlamento. Sulla stessa linea anche le altre forze di minoranza. “Non può essere il Consiglio direttivo a dare l'indirizzo a Bcsm”, afferma Sara Conti di Repubblica Futura. L'organismo che dà l'impostazione, sostiene Gaetano Troina di Domani Motus Liberi, è l'Assemblea, mentre il Condir dovrebbe “limitarsi a dare esecuzione alle linee indicate”.

Gatti difende l'impostazione spiegando che si tratta di un semplice “adeguamento tecnico”. La parte sulle funzioni di indirizzo, spiega, sono state inserite “in coerenza con quanto già scritto nello statuto”, per far corrispondere i requisiti richiesti ai componenti del Condir “con le loro effettive competenze e poteri”. I lavori della Commissione proseguiranno nel pomeriggio.

