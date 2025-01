REPUBBLICA FUTURA Commissione Finanze: una “scatola vuota”, per RF, il PdL “Sviluppo”. “Niente di meglio rispetto a prima” Nella conferenza stampa di Repubblica Futura anche riferimenti alla polemica per la battuta al cinghiale. Episodio “molto grave”; “rischio enorme” per la popolazione di quei luoghi

“6 giorni chiusi in Commissione per portare le nostre idee”. Dai vertici di RF un'orgogliosa rivendicazione del proprio contributo; i cui dettagli verranno presto pubblicati sul sito e i canali social del Partito. Ma a fronte di ciò, è stato lamentato, le solite risposte. Numeri alla mano su 42 emendamenti presentati solo 2 sono stati accolti; relativi a misure per sgravare il carico burocratico delle imprese. “Il bilancio non è negativo per noi, è negativo per il Paese”, ha dichiarato Nicola Renzi; che ha definito la Legge “una scatola vuota”.

Ha quindi sottolineato come RF avesse centrato la propria azione su “alcune direttrici fondamentali”: “giovani, famiglie, piccole e media imprese, anziani e liberi professionisti giovani”. Miriam Farinelli ha ricordato le proposte per far fronte alla denatalità. Tutte respinte; a fronte del via libera unanime ad un odg che impegna il Governo ad agire tenendo conto anche degli input delle Opposizioni. “Sorveglieremo”, ha detto. Ricordando come nell'ultimo decennio si sia perso il 50% delle nascite.

Posto l'accento da Sara Conti sugli emendamenti in tema di PMI, energia. E poi le idee sulla terza età; come la normazione della coabitazione tra studenti e over 65. Trovata “interessante” - è stato detto – da Governo e Maggioranza, con la prospettiva di discuterne nel PdL “Casa”. Quanto alla richiesta di rivedere le sanzioni per il reato di molestie sessuali – eliminando la possibilità della “riprensione”, equiparata ad una “piccola sgridata –, è stato prospettato un inserimento nel PdL di modifica al Codice Penale. In conferenza stampa anche un riferimento alla querelle sulla battuta la cinghiale. Episodio “molto grave”, ha tuonato Enrico Carattoni; ritenendo improbabile che il Congresso non ne fosse informato. Ha parlato di un “rischio enorme” per la popolazione. A suo avviso inoltre sarebbe stata forse l'interpellanza delle Opposizioni a fare “uscire allo scoperto” - ha detto – il Segretario Pedini Amati. Richieste infine “risposte” al Governo.

Nel servizio l'intervista a Nicola Renzi - RF

