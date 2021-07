Commissione Giustizia: in Aula il progetto di legge per semplificare la riscossione dei crediti In arrivo nuove disposizioni per il recupero degli immobili da parte dei creditori in caso di inadempienza

Con le “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile” riscuotere crediti sarà più facile. Del progetto di legge si è occupata la Commissione Interni e Giustizia. Si parla, soprattutto, di banche e debitori. La norma introduce il cosiddetto “patto marciano”, come spiegato dal Segretario alla Giustizia, cioè l'accordo con cui creditore e debitore stabiliscono che, in caso di inadempimento, sarà acquistata la proprietà del bene offerto in garanzia, con l'obbligo di pagare la differenza tra quanto dovuto e il valore.

Un pdl per semplificare, sottolinea il Segretario alle Finanze. Allo stesso tempo, però, vengono previste tutele per i debitori. Tra le novità, quelle relative a pensioni e indennità che, nel futuro, saranno pignorabili, garantendo comunque un importo pari alla pensione sociale. Disposizioni che arrivano dopo le indicazioni del Fondo Monetario.

Tema tecnico e complesso, dicono gli stessi commissari. La maggioranza riconosce al testo, che tocca un argomento delicato, un equilibrio, mentre Libera mette al centro l'importanza della prima casa. Un progetto utile, secondo Rf, che però lamenta poco tempo per un confronto con sindacati e ordini professionali.

