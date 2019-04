Commissione Giustizia: "Oggi e venerdì, lavori svolti in un corretto confronto istituzionale”

Nuova riunione nel pomeriggio della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia per trattare gli argomenti che saranno al centro del Consiglio Giudiziario Plenario di mercoledì, 17 aprile. Una convocazione, quella odierna, che segue la precedente riunione di venerdì scorso; riunione in cui la Commissione ha ascoltato in audizione il Dirigente del Tribunale, Giovanni Guzzetta. “In entrambe le riunioni – precisa la Commissione Affari di Giustizia - i lavori, seppur con posizioni articolate e differenti, si sono svolti in un clima di sereno e corretto confronto istituzionale”.