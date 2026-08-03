I LAVORI Commissione I, focus su giustizia e maternità surrogata Nel comma comunicazioni si è parlato anche della preparazione all'Accordo di Associazione UE

Dall’Accordo di Associazione alla giustizia, tanti i temi trattati in una densa mattinata di lavori in Commissione I. Il dibattito si è aperto con il comma comunicazioni, in cui i commissari hanno evidenziato, in vista dell’entrata in vigore dell’intesa con l’Unione Europea, la necessità di preparare la pubblica amministrazione alla fase di ricevimento delle normative comunitarie. Il segretario Canti, a nome del governo, ha confermato che il lavoro è già iniziato nominando i “focal point” nei vari dipartimenti per seguire l’attuazione, e ha annunciato che è imminente la nomina del nuovo dirigente della Funzione Pubblica.

Il titolare della delega alla Giustizia, poi, ha riferito sulla bozza di riforma del Codice di Procedura Penale: un intervento, ha detto, di “manutenzione evolutiva” per rafforzare le garanzie e l’efficienza, recependo gli standard internazionali. Sostegno bipartisan alla necessità di aggiornare il testo, anche se da Repubblica Futura Maria Katia Savoretti ha chiesto di attendere per consentire alle forze politiche di formulare osservazioni e proposte, e Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi ha sottolineato l’importanza del giusto equilibrio tra tutela del diritto di difesa e celerità della giustizia. Per Giuseppe Morganti di Libera sono particolarmente importanti le novità in materia di violenza di genere, soprattutto l’allontanamento del soggetto violento dalla sede familiare.

Maggioranza invece divisa sul riferimento in merito all’Istanza d’Arengo, approvata dal Consiglio a settembre scorso, per introdurre il reato di maternità surrogata. Contrarietà ad alcuni aspetti da parte di PSD e Libera, perplessi sull’uso di uno strumento forte come il diritto penale e sulla scelta di punire anche i fatti commessi all’estero. Dal PDCS, invece, Marco Mularoni ha sottolineato che se il legislatore decide di vietare una condotta deve farlo nella sua interezza, non solo sul territorio nazionale, e ha chiesto di affrontare il tema “senza nascondere la testa sotto la sabbia”. Canti si è detto disponibile a un ulteriore confronto con tutte le forze politiche prima di presentare il testo definitivo.

Allo studio dell’esecutivo, in applicazione di altre istanze d’arengo, anche una legge quadro per tutelare le persone disabili vittima di discriminazione e un aggiornamento della normativa sull’affidamento dei minori.

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