Commissione interni: approvato il pdl sull'Avvocatura dello Stato

E' stato approvato con 10 voti a favore e 4 astenuti in Commissione Interni il progetto di legge “Norme sull’Ordinamento dell’Avvocatura dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato”. In comma comunicazioni i commissari di opposizione hanno sollecitato un dibattito sullo stato della scuola dato il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e sottolineato che la mancanza di docenti sia da considerarsi una vera emergenza. Rf sollecita la ripresa dell'iter normativo per il progetto di legge di iniziativa popolare sulla validazione dei titoli per le graduatorie. La Commissione è poi passata all'esame del Progetto di legge che mira a “rafforzare lo status di autonomia e indipendenza dell'Avvocatura dello Stato- spiega il Segretario di Stato Tonnini. Da parte dei commissari, nel dibattito, viene espresso favore bipartisan sul provvedimento. Approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Congresso di Stato a creare una “specifica articolazione” con particolare competenze tecniche che possa fornire supporto nella formazione di progetti di legge, decreti e nel processo legislativo.