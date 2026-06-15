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Commissione Interni: focus su cittadinanza, dimissioni della Dirigente Funzione Pubblica e IMS

Dimissioni, spiega il Segretario agli Interni, legate a motivi personali. Segnalate "criticità" per l'Istituto Musicale Sammarinese

di Mauro Torresi
15 giu 2026

Nuova audizione, in Commissione Interni, per approfondire le regole sulla cittadinanza. Un tema rilevante, anche alla luce della recente legge con le nuove regole sulla naturalizzazione. In Aula è stato sentito il giurista Bruno Nascimbene che si è concentrato sulla cittadinanza dal punto di vista del diritto nazionale, internazionale ed europeo.

Focus sulla dimensione europea, con il percorso di associazione di San Marino. L'Accordo non contiene disposizioni specifiche sulla cittadinanza, spiega Nascimbene, ma introdurrà un rapporto più stretto con l'ordinamento europeo e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Anche i giudici sammarinesi potranno rivolgersi alla Corte per interpretazioni vincolanti del diritto europeo, in base all'Accordo. San Marino, anticipa il giurista, dovrà confrontarsi con un diritto in continua evoluzione e con un sistema che richiederà impegno costante da parte delle istituzioni e degli operatori.

In ogni modo, la cittadinanza resta un tema sul quale gli Stati mantengono discrezionalità. Altro passaggio importante dell'audizione: il rapporto tra cittadinanza nazionale ed europea: quella dell'UE, spiega, “si aggiunge e non la sostituisce”. La stessa giurisprudenza lascia ai Paesi libertà in questo campo, ovviamente nel rispetto del diritto dell'Unione.

In comma comunicazioni al centro altri due temi, in primis le recenti dimissioni della dirigente della Funziona Pubblica, Milena Gasperoni. Dall'opposizione, RF chiede chiarimenti e come si affronterà il periodo di transizione e la sostituzione. Risponde il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, che parla di decisione dettata esclusivamente da ragioni personali, sottolineando il valore del lavoro svolto da Gasperoni in una fase delicata per la PA.

Chiesti anche aggiornamenti sull'Istituto Musicale dopo il decreto di riforma, anche sul fronte del personale. Il presidente della Commissione, Oscar Mina, conferma l'esistenza di “criticità” segnalate dal Presidente dell'Istituto, sia dal punto di vista della governance sia sotto il profilo operativo e gestionale, e spiega di aver già chiesto un confronto con Segreteria di Stato e vertici dell'IMS per approfondire i problemi emersi. In arrivo, probabilmente, un'audizione a fine mese.




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