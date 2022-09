Commissione Interni: focus sulla scuola

Scuola protagonista del comma comunicazioni in Commissione Interni, chiamata - tra le altre cose- ad esaminare il progetto di legge di Riforma delle norme di disciplina per i dipendenti pubblici. Libera punta il dito contro quelle che definisce “bugie sulla mancata programmazione di interventi di normale manutenzione su edifici scolastici”, con Guerrino Zanotti che chiede le ragioni del rinvio di interventi strutturali per la scuola di Cailungo. Ma non è l'unica contestazione avanzata dalla minoranza. Nicola Renzi di RF manifesta tutto il suo stupore per aver appreso dalla stampa che il Segretario all'Istruzione Belluzzi ha illustrato all'ONU nuovi curricula delle scuole. “Perché cambiarli?”– chiede, sollevando anche la questione del CFP, dopo la bocciatura, in Consiglio, dell'istanza d'arengo per la trasformazione del Centro di Formazione Professionale in istituto quinquennale. Il rammarico del primo firmatario, nonché professore Ettore Mularoni, che parla di Cfp “relegato a scuola di serie B”, è stato condiviso dal popolo social. “Non possiamo permetterci di creare emarginazione” - afferma Giuseppe Maria Morganti, che invoca pari dignità delle altre scuole superiori. “Abbiamo un'offerta formativa di ottimo livello”– rimarca Alberto Giordano Spagni Reffi di Rete – che si dice però d'accordo che vada ampliata per non incentivare i nostri studenti a recarsi altrove.

Si torna anche sul calo demografico, con l'invito a verificare percorsi alternativi alla chiusure di elementari e infanzia, così come suggerito nell'incontro congiunto tra le Commissioni parlamentari di San Marino e Italia, presieduto dall'onorevole Nencini. Nell'occasione – ricorda Morganti – si era parlato di classi aperte, con la possibilità di esaminare le sperimentazioni per orientare anche tecnici e gruppi di lavoro del Titano. Domande, queste, a cui risponderà il Segretario Belluzzi, sulla via del ritorno dalla missione a New York.

