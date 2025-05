LAVORI PARLAMENTARI Commissione Interni: in Aula il punto su accorpamenti di plessi scolastici, cimiteri, cittadinanza In arrivo le fotografie dei Capitani Reggenti in sedi istituzionali e uffici pubblici, così come richiesto da un'istanza d'Arengo

Mattinata intensa in Commissione Interni: all'ordine del giorno una lunga serie di temi, a partire da denatalità e scuola. In Comma Comunicazioni le opposizioni chiedono aggiornamenti in merito. Domani Motus Liberi interroga i segretari su accorpamenti dei plessi scolastici e misure per contrastare il calo delle nascite. Rf chiede se ci siano tempistiche già delineate per la scuola.

Entro la fine dell'anno, spiega il segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, i numeri dei nuovi nati saranno in linea con il 2024. Gli accorpamenti sono già iniziati: per il 2025/2026 è stato dato avvio al trasferimento della scuola dell'Infanzia di Città verso Murata, con il risultato di allargare il nido. Un cambiamento “accettato”, afferma il Segretario che parla di condivisione massima con le parti coinvolte. Nei prossimi mesi si tornerà in Commissione per l'eventuale spostamento della scuola di Fiorentino verso Chiesanuova o viceversa. Sulla denatalità bisognerà lavorare per affrontare il problema “integralmente”, dice Lonfernini, sotto l'aspetto economico ma non solo. Si dovrà lavorare, poi, anche sul fronte della lotta all'instabilità lavorativa e sui concorsi pubblici.

In tema di PA in generale, il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, anticipa che ci sarà un picco di pensionamenti e sarà necessario riorganizzare il settore vista l'evoluzione della società e l'Europa. Commissione alla prese con diversi riferimenti legati a istanze d'Arengo. Approvato all'unanimità un odg per celebrare sul Titano le giornate contro omofobia, bifobia e transfobia e per ricordare le vittime dei bombardamenti del '44. In centro storico sarà poi installata una panchina arcobaleno per sensibilizzare sui diritti della comunità Lgbt+.

Altra questione discussa: i cimiteri. Fondamentale, per Belluzzi, arrivare a una road map di interventi per dare risposte alla mancanza di loculi a Domagnano (dove è già in corso un ampliamento) e per l'intero sistema. E dare luoghi di sepoltura a chi ha credo religiosi differenti. Poi il comma sulla cittadinanza, in seguito all'istanza che chiedeva di eliminare la rinuncia a quella d'origine. Questione trattata nel relativo pdl del 2025, ricorda Belluzzi che suggerisce di aggiungere un passaggio per discutere il testo in Commissione per un confronto più approfondito. Obiettivo: approvarlo entro settembre. Voci favorevoli, dalla maggioranza, sia da Libera che dalla Dc. Necessaria un'azione rapida e mirata, per Rete dall'opposizione. Infine, annunciato l'arrivo delle fotografie dei Capitani Reggenti in sedi istituzionali e uffici pubblici, così come chiesto dai cittadini nel 2024.

