Commissione Istruzione, PSD: "Un confronto vero sul futuro della scuola sammarinese"

"L’ordine del giorno approvato dimostra che non ci si vuole limitare a una gestione tecnica o a una semplice razionalizzazione degli edifici scolastici sammarinesi, ma che si intende intervenire anche sul piano educativo, sociale e organizzativo". Così il Partito dei Socialisti e dei Democratici interviene con una nota a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno in Commissione Istruzione sulla relazione conclusiva del gruppo di lavoro per la riorganizzazione dei plessi scolastici.

"Il tema della denatalità - scrive il PSD - che è alla base delle difficoltà del sistema scolastico, verrà trattato a parte, a partire dalla seduta congiunta delle Commissioni I e IV prevista per domani. Ma era importante, già in questo dibattitto, mettere nero su bianco la necessità di politiche forti a sostegno della natalità e anche di misure che aiutino a compensare il calo demografico già in corso".

Se il calo delle nascite rende inevitabile una razionalizzazione dei plessi scolastici, aggiunge il partito, allora questa fase deve essere anche l’occasione per una riflessione profonda sul nostro sistema scolastico: "Vogliamo impegnarci perché il problema non sia quello di avere troppe scuole per pochi bambini, ma quello di avere tanti bambini da accogliere, in una scuola al passo con i tempi".