Commissione IV: ritirato il PdL di Motus sui mutui prima casa. Governo aperto a input delle Opposizioni Nuova seduta della commissione consiliare “Territorio”; con al centro l'esame dei tre pdl sull'emergenza casa depositati da DML, Governo e Rete. Oggi anche l'incontro fra il Segretario Ciacci e ABS

Lavori sospesi con lieve anticipo, quest'oggi. Si riprenderà lunedì; quando alle 9.30 scadrà il termine per il deposito degli emendamenti al PdL della Segreteria di Stato. Quelli eventualmente della Maggioranza; perché avrebbero dal canto loro già provveduto, le Opposizioni. Che ribadiscono di non avere alcuno scopo ostruzionistico. In un comunicato congiunto aspre critiche metodologiche, piuttosto, al fronte governativo. Specie la scelta di convocare la Commissione a ridosso dell'ultima Sessione consiliare.

Ciò avrebbe impedito un reale confronto preventivo sul merito. Nella nota si parla infatti di incontri “fugaci e disorganizzati”, solo per “tentare di stabilire un minimo ordine dei lavori”. Rivendicano invece un atteggiamento costruttivo, le forze di Minoranza; sottolineando come un eventuale ritiro dei propri PdL, avrebbe costretto il Governo a discutere il suo in uno stato di completa impreparazione.

Da qui – ad avviso di RF, DML e RETE – la paradossale situazione di una Maggioranza che avrebbe fatto “ostruzionismo a sé stessa”. Il dibattito unificato preliminare, per la cronaca, era terminato ieri; poi l'avvio in notturna dell'esame in sede referente del primo – in ordine di deposito – dei 3 progetti di legge. Quello di Motus: per una modifica alla normativa sull'edilizia sovvenzionata. Interesse bipartisan dei Commissari su alcuni input; in particolare sul tema disabilità. Aperture a possibili recepimenti, da parte del Segretario Ciacci.

Medesimo copione questa mattina, alla ripresa dei lavori. Quando si sono analizzati articoli riguardanti ad esempio l'importo dei prestiti assistiti dal contributo statale; e la sua durata e determinazione. Generale l'apprezzamento per il tono e la profondità del confronto. Una costante, però, l'esito; e dopo la bocciatura dei primi 9 articoli si è concordato un ritiro del pdl, in vista di lunedì. Quando probabilmente si dovrà anche decidere come procedere, vista la mole di lavoro in attesa.

Da non escludere, in prospettiva, la convocazione di nuove Sessioni della Commissione. Da registrare, al termine della seduta, l'incontro fra Matteo Ciacci e i vertici di ABS. Al centro l'idea di prevedere un tetto massimo sul tasso di interesse in caso di garanzia dello Stato sul mutuo prima casa. E' stata raggiunta una “buona intesa” anticipa il Segretario al Territorio, che prospetta un emendamento ad hoc nel proprio pdl; sulla base di una possibile convenzione fra banche ed Eccellentissima Camera.

