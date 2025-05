Commissione riforme: approvato 'articolo' sul Congresso di Stato

Nuova seduta della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali, convocata per tutto il giorno, fino alle 19. In mattinata la prosecuzione della discussione e votazione del programma di lavoro. Approvato l'articolo sul Congresso di Stato, dopo un partecipato dibattito sul principio di 'collegialità' e responsabilità dei singoli membri di Governo. In linea generale, concordata una filosofia di fondo basata sulla definizione di un testo 'aperto' per poi entrare nei dettagli in una fase successiva. Tra gli aspetti contemplati nell'articolo approvato, la valutazione sull'organizzazione e il coordinamento del Congresso; i rapporti con la Reggenza e altri organi istituzionali; la riorganizzazione degli Staff delle Segreterie, prevedendo attribuzioni ed incompatibilità. La commissione ha anche stabilito che gli interventi in comma comunicazioni non potranno superare gli otto minuti.