PALAZZO PUBBLICO Commissione riforme: intoccabili i sei mesi per la Reggenza No ai naturalizzati per accedere alla massima carica dello Stato. Tra i temi dibattuti la responsabilità collegiale e personale dei singoli membri di Governo

Clima collaborativo anche nella sessione odierna della Commissione speciale per le riforme istituzionali. In mattinata approvato all'unanimità l'articolo sul Congresso di Stato, dopo un partecipato dibattito sul concetto di 'collegialità' e responsabilità dei singoli membri di Governo. In linea generale, concordata una filosofia di fondo basata sulla definizione di un testo 'aperto' per poi entrare nei dettagli in una fase successiva. Tra gli aspetti contemplati la valutazione sull'organizzazione e il coordinamento del Congresso; i rapporti con la Reggenza e altri organi istituzionali; la riorganizzazione degli staff delle Segreterie, prevedendo attribuzioni ed incompatibilità. Preso in esame nel pomeriggio il capitolo “Reggenza” e la commissione ha fin da subito stabilito un punto fermo: nessun eventuale cambiamento interverrà sulla durata del mandato che resterà quindi semestrale. Larga intesa in aula anche sul mantenimento della cittadinanza di origine come requisito per l'accesso alla massima carica dello Stato che quindi resta esclusa per i 'naturalizzati'. Tutti d'accordo in commissione anche sull'articolo relativo al Consiglio dei XII, con la valutazione su un ampliamento delle funzioni e la necessità di una più efficiente cooperazione e un maggiore scambio di informazioni con altri organismi dello Stato che operano nei suoi ambiti di interesse. Fissate le prossime due riunioni della commissione, il 4 e 10 giugno, quando potrebbe essere ultimato il documento di base per avviare le audizioni.



