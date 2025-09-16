Commissione Riforme istituzionali, Buscarini propone una Reggenza a tre membri

La Commissione speciale per le riforme istituzionali prosegue con le audizioni. Ascoltati in mattinata lo storico Cristoforo Buscarini e l'avvocato Alberto Selva.

Due le strade possibili indicate da Buscarini: una nuova carta costituzionale oppure riforme interne agli istituti esistenti. Dirompente la proposta di una Reggenza a tre membri - un Consiglio della Reggenza o Consiglio di Stato - con mandato di tre anni. Critica inoltre l’eccessivo peso del Congresso di Stato con dieci membri, auspicandone una riduzione. Sul Consiglio Grande e Generale, sostiene la necessità di una legge elettorale proporzionale pura che garantisca rappresentanza a tutte le forze, con maggioranze costruite sui programmi.

L’assetto costituzionale sammarinese, secondo l'Avvocato Selva, necessita di miglioramenti per renderlo più funzionale. In merito al Consiglio, propone un salto verso la professionalizzazione della politica, con consiglieri a tempo pieno e un numero ridotto. Critica l’attuale ruolo della Reggenza come presidente del Parlamento e del Congresso di Stato, suggerendo la nomina di un presidente del Consiglio Grande e Generale e l’introduzione di un primus inter pares a capo del governo.









