Commissione riforme istituzionali: focus sull'Accordo di Associazione con l'audizione dell'onorevole Piero De Luca

Europa al centro dei lavori della Commissione Riforme Istituzionali. Audito il parlamentare italiano, avvocato e docente universitario Piero De Luca che ha focalizzato il suo intervento sulle interrelazioni fa diritto e istituzioni sammarinesi con quelle europee. Evidenziate da De Luca le varie prospettive dell'Accordo per San Marino, ma anche il lungo lavoro di recepimento dei vari regolamenti da compiere. Proprio su questo punto le preoccupazioni da parte della Commissione del ritardo accumulato riguardo i vari adeguamenti che dovranno essere fatti.

Ricordato dai commissari però anche l'importante lavoro già svolto e il mandato, affidato al Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, di predisporre una relazione dettagliata che verrà discussa in Consiglio Grande e Generale per delineare la mappa della macchina amministrativa di San Marino.

Spazio anche per parlare dell'audizione che i presidenti Filippo Tamagnini e Nicola Renzi terranno alla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa che ha il compito di fornire una consulenza giuridica per consentire le migliori armonizzazioni nel percorso di Associazione all'UE.







