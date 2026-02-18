SAN MARINO Commissione riforme istituzionali: prosegue il confronto sul ruolo del Consigliere Al centro anche il ruolo del Consiglio Grande e Generale

Fare politica a San Marino deve diventare un professione o no? È la domanda centrale del dibattito a cui i commissari hanno cercato di dare risposta in Commissione riforme istituzionali.

Secondo Guerrino Zanotti (Libera) fare il consigliere non deve diventare una professione vera e propria perché una piena professionalizzazione non è consona alle dimensioni del paese. Occorrerebbe però garantire maggiore autonomia ai consiglieri nell'accesso alle informazioni.

Anche Manuel Ciavatta (PDCS) condivide l'importazione di Zanotti nel rifiutare la piena professionalizzazione, ma propone una via di mezzo lavorando part-time al mattino e dedicando il pomeriggio all'attività consiliare. Ciavatta porta poi l'esempio di Andorra, dove esiste un modello misto tra parlamentari part-time e full time.

Per Luca Lazzari (PSD) si è creato uno squilibrio marcato tra Consiglio e Congresso di Stato, aggravato da un'infrastruttura tecnica insufficiente a supportare l'attività legislativa. Chiede poi di dare maggiore centralità alle commissioni e sul versante delle decretazioni evidenzia deleghe troppo generiche e difficoltà di intervento sui decreti già in vigore.

Sul tema commissioni anche Fabio Righi (Domani Motus Liberi) condivide l'esigenza di valorizzarle. Riguardo alla professionalizzazione del Consigliere ritiene che senza un meccanismo part-time o una soluzione mediana che consenta a chi fa politica di dedicare tempo reale allo studio e all'elaborazione fuori dalle sedute, la dilatazione dei tempi continuerà.

Denise Bronzetti (Alleanza Riformista) richiama i rapporti del GRECO rincorando che per due volte l'organismo internazionale ha scritto che occorre intervenire affinché il ruolo del consigliere diventi un lavoro. Sottolinea poi un punto cruciale: “Il tempo della politica non coincide solo con le ore formali in aula, ma comprende anche studio e preparazione, oggi spesso compromessi”.

Per Emanuele Santi (Rete) è urgente intervenire con urgenza sulla decretazione che incidono sulla perdita di centralità del Consiglio. Santi ricorda poi che già nel 2013 Rete aveva presentato un progetto di legge, affrontando il tema apertamente e proponendo anche la riduzione dei consiglieri.

