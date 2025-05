POLITICA Commissione Riforme Istituzionali: rispunta il tema della collegialità del Congresso di Stato la proposta di Berti (Ar): "Dare una presidenza politica al Governo"

Lavori preparatori ma sempre più puntuali rispetto alla predisposizione dei documenti utili alla riforma delle istituzioni, stabilendo le priorità essenziali. Si va per gradi sulla base di una tabella di marcia predefinita, ma tra i Commissari è unanime la consapevolezza di non poter lavorare a compatimenti stagni poiché l’analisi sul ruolo e funzionamento dei vari organi dello Stato - dal Consiglio Grande e Generale al Congresso di Stato fino alla Reggenza - implica numerosi aspetti che s'intersecano gli uni con gli altri. Occorre snellezza e celerità, sollecitata da esponenti sia di maggioranza sia di opposizione, anche in previsione della firma dell'accordo di associazione con l'Unione europea che comporterà il recepimento in tempi rapidi dell'acquis comunitario. Riflessioni in Aula anche sul concetto di collegialità del Congresso di Stato.

Il Consigliere di AR Gian Nicola Berti non si definisce assolutamente "un sostenitore dell'uomo solo al comando", ma l'assunto “tutti responsabili, nessuno responsabile” comporterebbe in sostanza delle storture. Berti nota, sulla base della sua esperienza di Governo, come il sistema attuale sia “destinato a implodere “perché – precisa - retto “evidentemente sull'equilibrio dell' “ognuno fa ciò che vuole e non interferisce”, oppure del “ti lascio fare se tu mi lasci fare”. La proposta è un ritorno alla storia delle istituzioni sammarinesi, dando “una sorta di presidenza politica al Congresso di Stato, - dice - che non dev'essere necessariamente il premier, ma tre Segretari di Stato ben individuati, ed eventualmente una serie di congressisti-deputati sottoposti alle Segreterie, per ricreare un organigramma che contenta di gestire la responsabilità politica e la responsabilità organizzativa dei lavori del Congresso”.

Tornando infine al Regolamento interno della Commissione già discusso nella sessione di fine aprile: si è deciso di lasciare 8 minuti di tempo per gli interventi in comma Comunicazioni da utilizzare solo se strettamente necessario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: