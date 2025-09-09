TV LIVE ·
Commissione Riforme: la parola ai saggi

Auditi oggi gli avvocati Giovanna Crescentini, Alvaro Selva e Luigi Lonfernini.

di Luca Salvatori
9 set 2025
Commissione Riforme
Commissione Riforme

Avviato, in Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali, il ciclo di audizioni con esperti di diritto e in materia costituzionale, secondo una lista che era stata definita nell'ultima seduta di fine giugno. Dei 21 giuristi che erano stati indicati due hanno declinato l'invito per ragioni diverse: si tratta di Augusto Barbera, già presidente del Collegio dei Garanti e anche della Corte Costituzionale italiana e di Lamberto Emiliani, giudice emerito del Tribunale di San Marino. L'attuale magistrato dirigente Giovanni Canzio, la giudice d'appello Valeria Pierfelici e il giudice sammarinese alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Gilberto Felici hanno invece chiesto di essere auditi insieme. La prima ad essere ascoltata in commissione è stata  l'avvocato Giovanna Crescentini, 'storica'  dirigente della Segreteria Istituzionale che può vantare ben 33 anni di esperienza a Palazzo Pubblico. A seguire è stato audito l'avvocato Alvaro Selva e nel pomeriggio è stata la volta dell'avvocato Luigi Lonfernini.

In video la dichiarazione del Copresidente della Commissione Nicola Renzi




