Commissione sanità: attenzione puntata sulle Istanze che riguardano la cannabis.

Riunita per tutta la Giornata la Commissione Sanità. In mattinata, l'audizione del Comitato Esecutivo dell'ISS - il Direttore Generale Alessandra Bruschi e il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini - insieme al Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta. Tra i temi toccati nel riferimento, anche il bilancio 2019 dell'Istituto di Sicurezza Sociale. I lavori riprenderanno con il riferimento sulle iniziative adottate per dare attuazione a una serie di Istanze d'Arengo approvate. Su tutte, l'attenzione è puntata sulle tre istanze che riguardano la regolamentazione della cannabis a scopo ricreativo e la legalizzazione delle sostanze psicotrope per uso terapeutico.



