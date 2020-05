Commissione Sanità impegna l'Iss a rilanciare il lavoro dei reparti ospedalieri ripristinando le regolari attività

Ieri in Commissione Sanità – come sappiamo - una serie di audizioni: hanno relazionato il Commissario Straordinario Massimo Arlotti, i membri del Gruppo di Coordinamento, Protezione Civile e altri soggetti, a vario titolo, impegnati nell'emergenza Covid-19. Audizioni nel corso delle quali si è dato conto, tra l'altro, della stabilizzazione del numero dei contagi e dell'aumento delle guarigioni in territorio. Sentiti poi i riferimenti dei Segretari di Stato Ciavatta e Canti, è stato approvato un Ordine del Giorno della maggioranza con 9 voti favorevoli e 3 contrari, nel quale si valuta positivamente sia l'operato di Arlotti, sia l'attività del Governo e le misure messe in campo per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia.

La Commissione ritiene inoltre indispensabile procedere in tempi brevi alla nomina del Comitato Esecutivo del'Iss per dare stabilità alla governance, e impegna da una parte il Congresso di Stato ad accompagnare il Paese alla fase di riapertura delle attività economiche, e dall'altra l'Iss a rilanciare il lavoro dei reparti ospedalieri ripristinando le regolari attività nelle corsie e negli ambulatori in ottica prevenzione, diagnosi e cura.

I lavori della Commissione riprenderanno martedì prossimo, con il Comma 3 dedicato alla relazione sullo stato di fatto della gestione dei rifiuti urbani, e i riferimenti dei Segretari di Stato per il Territorio e per i rapporti con l’Azienda dei Servizi.