Commissione Sanità: l'Aula mette nero su bianco le sua richieste all'Iss

Dopo l'audizione con i vertici Iss, i lavori della Commissione Sanità del 7 dicembre si sono chiusi con un ordine del giorno - 10 i favorevoli e 4 gli astenuti - che dà mandato al Segretario alla Sanità di formalizzare una serie di richieste ai vertici Iss. Tra queste: il rafforzamento della medicina territoriale anche con l'introduzione della telemedicina, l'introduzione dello screening periodico automatizzando le prenotazioni per visite ed esami, la ristrutturazione dei centri sanitari. Focus anche sull'Oncologia: si chiede infatti un primario per il reparto. Nell'Odg si parla poi di ridurre il disavanzo Iss già dal prossimo anno. Critiche arrivano da Libera secondo cui l'audizione ha portato "Zero risposte e tante preoccupazioni". Il partito chiede una nuova governance politica e gestionale perché, sostiene, "quella attuale ci sta portando al disastro costringendo i cittadini a rivolgersi al privato".