Commissione Sanità: sulla COT nuove critiche dalle opposizioni. Focus sul bando per l'ex tiro a volo

Dentro e fuori il Palazzo la Centrale operativa territoriale resta uno dei temi più caldi. Questione trattata in Commissione Sanità. Con Libera che, dall'opposizione, torna a bocciare uno strumento che “non funziona”, chiedendo di recuperare un rapporto diretto con i pazienti. Alle critiche risponde il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, che annuncia nuove strategie di gestione della medicina territoriale, anche guardando al post-Covid. Alcuni degli obiettivi sono ridurre il numero di chiamate, anche consentendo ai pazienti di rivolgersi maggiormente ai centri sanitari e istruirli a un corretto uso della Cot.

In Aula tiene banco anche la questione rifiuti – tema che tornerà a fine mese in Commissione - e il recupero dell'area ex tiro a volo, con le minoranze che invocano maggiore trasparenza al Governo sui progetti in campo per la struttura alberghiera da realizzare a Murata. C'è chi fa il nome di Gabriele Burgio, manager di Alpitour, come possibile interessato. A contestare i tempi stretti per il bando è Rf; sulla stessa linea Grazia Zafferani del Gruppo misto. Il segretario al Territorio, Stefano Canti, difende le scelte dell'esecutivo, spiegando che le tempistiche sono legate alla volontà di individuare presto gli investitori.

Tutti a favore, invece, del pdl dedicato al Comitato sammarinese di bioetica, per migliorare alcune procedure e dare maggiore autonomia all'organismo. Dalla maggioranza la Dc ricorda l'impegno del Comitato durante la pandemia e la sua importanza per la sperimentazione dei farmaci. Appoggio al testo anche da Npr, Domani Motus Liberi e Rete: ci si sofferma sul ruolo prezioso di organi scientifici di questo tipo. Testo approvato con 12 favorevoli e 1 astenuto. Seduta che si conclude con i riferimenti sull’adozione di alcune istanze d’Arengo sull'aborto.