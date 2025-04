RIFORME ISTITUZIONALI Commissione Speciale: "Restituire centralità al Consiglio Grande e Generale" Rafforzare il ruolo dei consiglieri ma senza trasformarli in professionisti della politica

Nella seconda riunione della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali numerosi commissari hanno evidenziato la perdita di centralità del Consiglio Grande e Generale rispetto agli altri poteri dello Stato, in particolare il Congresso di Stato per l’uso crescente dei decreti delegati, considerati un segnale di squilibrio istituzionale.

Massimo Andrea Ugolini, del Pdcs, ha affermato che il Consiglio deve tornare a svolgere appieno la propria funzione legislativa. Anche Emanuele Santi, di Rete, ha denunciato un “evidente vulnus” nell’uso delle fonti normative e ha chiesto un ritorno alla centralità dell’aula. Fabio Righi, di Domani Motus Liberi, ha fatto notare che oggi i consiglieri “fanno politica a tempo perso”, mentre Milena Gasperoni del Psd ha criticato l’organizzazione consiliare, definendola “vecchia” e poco compatibile con la vita personale. Emersa, dunque, una proposta condivisa: rafforzare il ruolo dei consiglieri senza trasformarli in professionisti a tempo pieno, ma garantendo maggiore supporto strutturale e organizzativo. Manuel Ciavatta del Pdcs ha sottolineato che “non si tratta di creare una casta”, bensì di prevedere un impegno più strutturato, anche part-time, per permettere un mandato efficace.

Sul piano metodologico, la commissione ha deciso di procedere con approfondimenti tematici e di organizzare audizioni con esperti sammarinesi e internazionali. Accolta anche la proposta della Consulta dei sammarinesi all’estero, che sarà ascoltata in una prossima seduta.

