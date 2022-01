Commissione Territorio: passa all'unanimità il Pdl di modifica del Prg per l'ampliamento della Fluiteco

12 sì su 12 presenti, incassa il favore unanime delle forze politiche, in Commissione, il progetto di legge relativo ad una variante all'attuale Prg per consentire lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale di una realtà economica già insediata a San Marino. Si tratta della Fluiteco, produttrice di macchinari per lo smaltimento di rifiuti reflui. Un intervento che – ha spiegato il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti - riguarda l'immobile nella zona produttiva di Gualdicciolo con la trasformazione da area residenziale ad area di destinazione produttiva. Altra variante – spiega ancora Canti - è sull'area retrostante, “10 ettari passano da zona agricola ad area verde esistente, che l'impresa cederà all'Eccellentissima Camera. Con l'area ceduta – si è detto inoltre – sarà possibile implementare interventi per la captazione di falde di acqua e si consentirà il prolungamento della pista ciclopedonale collegando pertanto Acquaviva a Chiesanuova.

Libera solleva un problema di sovradimensionamento del capannone in progetto rispetto a quanto previsto dall'articolo 40 del Prg e con un emendamento propone che la parte in questione “sia trasformata in zona D1, con dichiarazione di impatto ambientale”. Emendamento non accoglibile per Canti ma la proposta viene ritenuta plausibile, seppur studiando una formulazione ad hoc, con valutazione preventiva del comitato tecnico scientifico. Soluzione che piace a Libera che dunque ritira il suo emendamento, spianando la strada all'approvazione di uno concordato. Dopodiché il Pdl passa all'unanimità.