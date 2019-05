Commissioni d'inchiesta banche, Celli: "il risultato dell'indagine sarà chiarificatore"

"È un segnale davvero positivo per fare emergere la verità sulle vicende bancarie degli ultimi venti anni, inclusa la più recente riguardante Banca Cis". Così Simone Celli, ex segretario di Stato per le Finanze, commenta, parlando con l'ANSA, la decisione del Consiglio Grande e Generale di istituire commissioni di inchiesta parlamentare sulle banche.

Celli, che dice di essere convinto che il risultato dell'indagine "sarà chiarificatore", ritiene "indispensabile fare chiarezza sui recenti accadimenti di Banca Cis, così come è necessario esaminare in profondità ciò che si è verificato nelle precedenti crisi bancarie e le conseguenti operazioni di fusione, magari imponendo per legge una volta per tutte la pubblicazione degli atti con cui si sono realizzate. Il riferimento è "a Credito Sammarinese, Banca Commerciale, Eurocommercial Bank, Asset Banca e anche alla ricostruzione storica del pesante dissesto che si è generato nel corso degli anni in Cassa di Risparmio. Al pari delle eventuali responsabilità politiche, vanno anche attentamente valutati i comportamenti dell'autorità di vigilanza e degli amministratori dei singoli istituti di credito".