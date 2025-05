TIRANA Comunità Politica Europea, Segretario Beccari porta la visione dei Piccoli Stati

Comunità Politica Europea alla sesta edizione occasione di confronto sulle sfide della macro-regione europea. Il multilateralismo è la parola chiave, dal tema della competitività a quello della sicurezza, due temi – dice il Segretario agli esteri, Luca Beccari - che non possono essere disgiunti: “Ormai – prosegue - c'è una consapevolezza crescente fra gli Stati che le sfide economiche non possono essere affrontate al di fuori di un ambiente sicuro, che non è la sicurezza intesa solo come sicurezza militare, ma è la sicurezza dalle minacce esterne, la sicurezza da tutti quegli eventi esterni che possono condizionare l'economia nazionale o della regione e dall'altra parte. Ovviamente alcune sfide come quella ad esempio della transizione ecologica oggi assumono un connotato non solo ambientale, ma strettamente collegato con la competitività, così come la digitalizzazione non serve solo ovviamente a portare benefici di semplificazione, ma proprio è un fattore stesso di competitività degli Stati. Noi abbiamo portato il nostro contributo, ,rappresentato la visione dei piccoli Stati che ovviamente spingono verso forme di collaborazione che permettano anche a realtà più piccole di poter accedere a progettualità comuni e di poterne avere benefici, in una modalità che altrimenti sarebbe impercorribile per le nostre forze”. Beccari siede alla plenaria, partecipazione alle tavole rotonde e il bilaterale con il premier andorrano Xavier Espot. Il summit è occasione anche di colloqui a margine dei lavori con vari leader, tra i quali, dalla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa; il principe Alberto II di Monaco; il primo ministro maltese Robert Abela.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Esteri, Luca Beccari

