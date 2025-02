LEGAME Comunità sammarinese di Ravenna: visita dei segretari Fabbri e Bevitori, borse di studio per i giovani

Per i segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori la partecipazione al tradizionale pranzo della Comunità sammarinese di Ravenna. Un centinaio i soci presenti. La Comunità, istituita nel '79 e riconosciuta un anno dopo, "rappresenta un pilastro fondamentale nel mantenimento e nel consolidamento dei legami tra la Repubblica di San Marino e i suoi cittadini residenti all'estero", sottolineano le Segreterie all'Industria e al Lavoro. Durante la giornata la consegna di borse di studio a ragazzi e ragazze. I Segretari sono stati poi interpellati sui temi legati all'Accordo di associazione, riguardo soprattutto alle prospettive future per i giovani sammarinesi.

