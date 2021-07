Con la relazione del Segretario Ciacci Libera conclude stasera la due giorni di dibattito

Con la conclusione del Segretario Ciacci Libera conclude stasera la due giorni di dibattito.

Il convegno “San Marino alla prova delle riforme” che ha inaugurato al Parco Ausa di Dogana la due giorni di festa e di dibattito di Libera, e che ha visto protagonisti esponenti di tutti i partiti presenti in Consiglio, è iniziato poco dopo la notizia della richiesta, da parte di Rete, di una verifica per valutare se ci fossero ancora le condizioni per un Governo dei 44. Una sorta di antipasto al confronto che ci sarà in settimana - dunque - anche se tutte le forze di maggioranza hanno ribadito, a parole almeno, la volontà di andare avanti. Pur ribadendo la complessità dei tempi di una riforma, difficilmente conciliabile con quelli della durata di una sola legislatura.









Dagli esponenti di maggioranza l'invito a superare il luogo comune che vede coincidere riforma ed impoverimento, “occorre reimpostare i capisaldi della nostra economia”. Scettica la minoranza sul fatto che si riesca a portare avanti qualsiasi tipo di riforma, che avrebbero -quando riguarda temi complessi come le pensioni - necessità del sostegno di tutto il parlamento. Ma sull'ipotesi di un governo di larghe intese non ci sono spiragli, o per lo meno non sono emersi nel corso della serata, durante la quale Libera ha richiamato al peso del progetto di legge Npl puntando il faro proprio sulle politiche economiche del futuro, augurandosi “che siano tenute in conto le necessità di cittadini e non solo delle banche”. Stasera si prosegue con un confronto con le realtà limitrofe, presenti il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi e il candidato sindaco del Pd Jamil Sadegholvaad. Subito dopo la relazione conclusiva del Segretario politico, Matteo Ciacci.