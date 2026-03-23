Con "Varano" persi almeno 880 milioni di euro: maggioranza e opposizione chiedono i danni per l'errore giudiziario

Maggioranza e opposizione superano le divisioni e sul caso Varano si compattano su un ordine del giorno condiviso con la richiesta di un impegno al Congresso di Stato affinché intraprenda ogni azione utile al risarcimento dei danni subiti da Cassa di Risparmio e dallo Stato, a seguito dell'inchiesta della Procura di Forlì, che dopo circa 17 anni, nel 2025, si è chiusa con l'archiviazione. Secondo il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti c'è stato un danno diretto di 880 milioni alla Banca che nel frattempo è diventata interamente di proprietà dello Stato. Un'ammontare che sale complessivamente ad 1,2 o addirittura 1,5 miliardi di euro, secondo altri consiglieri.

Come osservato nel corso di diversi interventi, tra le somme da considerare per il recupero, la sanzione da 61 milioni irrogata dalla Agenzia delle Entrate alla Cassa di Risparmio oltre alla partita dei circa 300 milioni dei crediti di imposta. L'odg condiviso – dopo i due originari, ritirati d'intesa da maggioranza e Rf – ha ottenuto l'unanimità dell'aula e prevede anche riferimenti puntuali del Governo al Consiglio e in commissione.

Dopo il parere positivo dell'Esecutivo, l'ordine del giorno di Domani Motus Liberi, per una ricognizione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza del Tribunale, istituendo un tavolo di lavoro per coordinarne l'attività, è stato approvato con 41 favorevoli e nessun contrario. Respinto invece con 33 contrari e 15 favorevoli l'altro odg di Domani Motus Liberi che chiedeva chiarezza al Governo circa affermazioni della stessa maggioranza durante una seduta consiliare di dicembre a proposto di pressioni verso il Tribunale e le autorità di vigilanza.

Respinto l'odg di Rete che chiedeva al Congresso di Stato di riferire in commissione in merito al mantenimento dell’incarico di Console Onorario a Bogatà per Serafino Iacono, personaggio discusso in Colombia ed accostato, a San Marino, all'ipotesi di operazione ex Symbol. Il Segretario agli Esteri Beccari ha tuttavia precisato che il riferimento lo farà anche se non ritiene giusto chiederlo con un ordine del giorno.

Via libera all'unanimità agli odg di respiro internazionale, contro la repressione delle proteste in Iran e per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Venezuela, in coerenza con la tradizione di neutralità attiva. Respinto – 25 a 15 - l'odg presentato dai gruppi di opposizione per chiedere al Congresso di prendere le distanze dai comportamenti del Segretario di Stato Matteo Ciacci, dopo il caso del contraddittorio social con Katia Savoretti condito da insulti e velate minacce, all'operatore istituzionale figlio della consigliera di Rf.

Il Segretario di Stato agli Esteri Beccari ha riferito che il Comitato Etico pur rilevando positivamente le pubbliche scuse di Ciacci ha richiamato lui, i membri del Congresso di Stato e degli organismi istituzionali, ad un più attento uso dei social. Più consiglieri hanno esortato a votare di prassi gli odg, non oltre la seduta successiva a quella di deposito, così da mantenerne attuali gli indirizzi, senza che – come spesso accade – siano superati dagli eventi. La seduta si è chiusa con il messaggio di commiato dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, nell'ultima sessione del semestre.







