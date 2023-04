Concessione area ex Tiro a Volo ad Alpitour, Righi rassicura: "Operazione trasparente"

Nel Servizio l''intervista al Segretario all'Industria Fabio Righi

Chiusa la procedura di selezione, l'area dell'ex Tiro a Volo di Murata, una delle zone naturalistiche più importanti del Paese, presto sarà data in concessione ad Alpitour. Il governo lavora alla stesura di una bozza di convenzione.

Levata di scudi sin dalla prima ora da parte delle opposizioni, con Libera pronta a far sentire la propria voce, Giunta di Città, associazioni ambientaliste e la protesta che monta già sui social. Getta acqua sul fuoco il Segretario di Stato Fabio Righi, rassicurando sulla trasparenza dell'operazione e soprattutto sulla destinazione d'uso dell'area, senza prescindere dalla salvaguardia del patrimonio dello Stato.

"Sono 20, 25 anni ormai che si parla di investimenti nelle strutture ricettive alberghiere che coinvolgono il Tiro a Volo di Murata. Il governo - afferma Righi - ha destinato coerentemente con quanto portato avanti negli anni quell'area, così come altri investimenti di questo tipo, e in questo momento c'è un investitore che è un gruppo insindacabile che è stato selezionato con una procedura che ha previsto una manifestazione di interesse internazionale alla quale ha risposto unicamente questo gruppo con il quale ci si dovrà sedere al tavolo per stendere una bozza di convenzione sulla quale certamente ci sarà modo anche di confrontarsi, non vedo nulla di non trasparente ma soprattutto di non coerente rispetto a quanto portato avanti fino a questo momento. Io credo che sia una grande opportunità. Il nostro compito è non perdere queste opportunità".

E il confronto con i cittadini? "Il confronto con i cittadini credo ci sarà spazio per farlo - aggiunge - nel momento in cui avremo una bozza di convenzione che comunque mira a tutelare l'area perché resta patrimonio dello Stato, perché la convenzione prevede solo una concessione dell'area per il tempo utile al recupero dell'investimento e deve garantire il fatto che l'area sia preservata visto che si tratta comunque di patrimonio Unesco e di una delle aree più importanti per la Repubblica di San Marino. Comunque preservato questo io credo che sia un'opportunità da cogliere considerato che il settore necessita di avere ulteriori investimenti e una spinta in avanti".

