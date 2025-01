INTERROGAZIONE Concessioni di suolo pubblico: dalla maggioranza Alleanza Riformista interroga il Governo

Concessioni di suolo pubblico: dalla maggioranza Alleanza Riformista interroga il Governo.

Dalla maggioranza, Alleanza Riformista interroga il Governo sulle concessioni di suolo pubblico in favore di privati. Con un'interrogazione, il partito chiede una serie di delucidazioni: il numero di concessioni in tutta la Repubblica al 31 dicembre 2024, il corrispettivo annuale in favore dello Stato e il numero di concessioni in centro storico.

Ar chiede poi se siano stati richiesti pareri preventivi ad enti come la Commissione Monumenti e se, nelle concessioni temporanee del Centro Storico, fosse espressamente prevista la possibilità di installare strutture di copertura. Uno degli obiettivi della richiesta, spiega il partito, è valutare l'opportunità di modificare le norme in materia. Di recente l'acceso dibattito sulla tematica, per il dehor in Piazza della Libertà.

