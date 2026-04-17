CONSIGLIO GRANDE E GENERALE “Conclusione delle indagini sul Caso Bulgaro, verosimilmente entro fine maggio” Lo ha dichiarato il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti nel dibattito sull'istituzione di una commissione di inchiesta

“Conclusione delle indagini sul Caso Bulgaro, verosimilmente entro fine maggio”.

Intervenendo in aula nel dibattito sull'istituzione di una commissione di inchiesta, sulla tentata scalata a Banca di San Marino e sul piano parallelo, il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti ha manifestato vicinanza ai giudici che – ha detto - “stanno lavorando giorno e notte” aggiungendo che “siamo prossimi alla conclusione delle indagini che arriveranno verosimilmente entro fine maggio”. La frase ha scatenato le proteste delle opposizioni.

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