POLITICA ITALIANA Concluso il faccia a faccia tra Draghi e Conte

Conte Dopo le tensioni degli ultimi giorni in maggioranza, con la possibilità che il MoVimento 5 Stelle esca dal Governo, c'è attesa per il risultato del faccia a faccia in corso a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Draghi e il leader pentastellato Conte. Quest'ultimo, in vista dell'incontro, in mattinata ha presieduto il Consiglio nazionale del partito, chiamato a decidere la linea da tenere: durante il vertice è emerso il disagio politico dell'intera comunità del MoVimento.

“La nostra permanenza al Governo – fanno sapere fonti dei 5 Stelle – dipende dalle risposte concrete, nei fatti, che verranno date ai vari punti delle nostre richieste”. Richieste che Conte ha illustrato a Draghi. “Si prenderà il suo tempo per decidere – ha detto l'ex premier al termine dell'incontro –, ma il reddito di cittadinanza non si tocca”.

Ieri alla Camera un'altra giornata di tensioni e accuse reciproche, conclusa in un nulla di fatto, con la maggioranza divisa ancora sul Superbonus al 110%, su cui insistono i grillini. Si prosegue oggi con le trattative per arrivare ad un accordo sul Decreto Aiuti ed evitare divergenze. Il dibattito in Aula sta riprendendo in questi minuti. Il tempo stringe: il testo deve essere convertito in legge entro il 16 luglio e manca ancora il via libera del Senato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: