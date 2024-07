Concluso in notturna il dibattito sul nuovo Governo, si vota lunedì 22

In base ad un accordo tra tutte le forze politiche, trovato in apertura di seduta serale, il dibattito sul programma e la squadra di Governo per la XXXI legislatura è proseguito ad oltranza fino alla conclusione - 00:45 circa - comprese le repliche. In base all'intesa la seduta prevista per oggi è stata annullata e i lavori riprenderanno lunedì 22 con le conseguenti votazioni e a seguire il giuramento dei 10 Segretari di Stato e dei 10 consiglieri che subentreranno in aula ai membri di Governo.