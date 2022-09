"Concretizzare 'San Marino 2030', digitalizzazione e il pacchetto economico"

Lorenzo Forcellini Reffi

“Crediamo – dichiara il Presidente di Domani Motus Liberi Lorenzo Forcellini Reffi - di dover concretizzare progetti come 'San Marino 2030', la digitalizzazione con Amazon, il pacchetto economico presentato dal Segretario Righi. Facciamo ripartire il nostro paese ed evitiamo di gravare sulle spalle dei cittadini con riforme che riconosciamo siano necessarie”. Dunque Domani Motus Liberi, nonostante frizioni con gli alleati di maggioranza che affiorano di tanto in tanto, punta a proseguire la legislatura, come forza di governo: “Visto che a volte arrivano domande sul perché non usciamo dal Governo, quello che mi sento di chiarire – dichiara Forcellini Reffi – è che noi riteniamo che il modo migliore per portare un contributo fattivo sia collaborare e continuare in maggioranza. Non vediamo altre soluzioni”. Con questo spirito Dml ha avviato una serie di incontri con i partiti. Il primo con Rete, forza politica alleata in maggioranza, con cui da qualche tempo, non mancano frecciate, fuori e dentro il Consiglio: “E' stato un incontro molto positivo e – rimarca il Presidente Dml – lo prendo come un buon auspicio”. Tra i dossier più importanti per Domani Motus Liberi la partnership di San Marino con Amazon, per la transizione digitale. Sono emerse sensibilità differenti in maggioranza ma la partita resta aperta e recentemente c'è stato un incontro tra rappresentanti della grande internet company, consiglieri e segretari di Stato: “Amazon – fa notare Forcellini Reffi – è stata molto chiara nel dire che la palla passa a San Marino perché loro hanno bisogno di avere delle risposte. Quindi: o si fa o non si fa e i tempi sono molto stretti. Abbiamo bisogno di proseguire su questa opportunità – conclude – perché è un'opportunità per San Marino”.

Sentiamo Lorenzo Forcellini Reffi, presidente di Domani Motus Liberi