Condanna Simoncini, UDS: “Ora attendiamo i Garanti sul Sindacato”

All'indomani della conferma in appello della condanna verso l'ex Capitano Reggente Simoncini, interviene Unione Donne Sammarinesi: “dopo quasi due anni e mezzo – scrivono - stiamo ancora attendendo che il Collegio Garante si esprima sul Sindacato da noi promosso”. Richiesta dichiarata ammissibile, ricordano, ma procedimento sospeso in attesa dei processi penali. Plaudono alla costituzione di parte civile da parte dello Stato e al suo appellarsi per vedere riconosciuto risarcimento, allargato anche all'Authority Pari Opportunità. “Sindacato presentato da UDS – ricordano – che punta l’attenzione sulla necessità di tutelare l’onorabilità della Suprema Magistratura e, soprattutto, di difendere la dignità delle donne affinché nessuna si senta mai abbandonata in caso di molestie”.