ISTRUZIONE Condizionatori nei centri estivi, Lonfernini: "Ci stiamo lavorando" Il Segretario all'Istruzione interviene dopo la presentazione di oltre mille firme per chiedere climatizzatori negli istituti scolastici sammarinesi: "Sono certo che riusciremo ad intervenire per rendere quel servizio estivo ancora più accogliente"

Condizionatori nei centri estivi, Lonfernini: "Ci stiamo lavorando".

"Dobbiamo lavorare per tempo affinché, in maniera selezionata e sicuramente su quegli spazi scolastici che utilizzeremo per i centri estivi, ci sia la possibilità di viverli anche all'interno con condizioni climatiche certamente più accettabili di quest'anno". Il Segretario di Stato per l'Istruzione, Teodoro Lonfernini, interviene così in merito alla richiesta di installare condizionatori nei centri estivi pubblici da più di 1.000 cittadini.

In un video postato sui propri canali social, il Segretario spiega di aver già parlato con il collega al territorio Matteo Ciacci: "Abbiamo avuto modo di trasferire questo in Congresso di Stato - dice - Vi posso garantire, anche se non con tempistiche, che ci stiamo lavorando e faremo in modo che questa sensibilità possa essere concretezza da parte dei nostri uffici amministrativi che si occupano certamente dei plessi scolastici, ma di tutto il patrimonio dell'Eccellentissima Camera".

"Vi terrò aggiornati - aggiunge rivolgendosi ai cittadini - e sono certo che riusciremo ad intervenire per rendere quel servizio estivo ancora più efficiente, ancora più gradito, ancora più accogliente per le nostre bambine e i nostri bambini".





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