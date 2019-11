Conferenza dei Capitani di Castello: pronta la riforma delle Giunte

l'incontro Palazzo

Il progetto di legge sulle Giunte è in dirittura d'arrivo ed è stato illustrato nel suo iter di elaborazione durante la conferenza semestrale, alla presenza dei Capitani Reggenti, Luca Boschi e Mariella Mularoni e del segretario agli Interni, Guerrino Zanotti. “Un frutto maturo – dice il portavoce dei Capitani di Castello, Federico Cavalli – elaborato prima all'interno di un gruppo di lavoro, poi discusso nelle rispettive Giunte e condiviso nella Consulta dei Capitani. Tra pochi giorni, una nuova Consulta vedrà chiudere gli atti formali per il deposito del testo in Segreteria Istituzionale. Dalla Reggenza, l'apprezzamento per una proposta di legge che, per la prima volta, viene dalle stesse Giunte. Ai Capi di Stato, i Capitani di Castello chiedono, poi, di avere tempi certi e ragionevoli per le prossime consultazioni amministrative, previste per dicembre e poi slittate per via delle elezioni politiche. Argomento prioritario - da sempre - per le Giunte quello della sicurezza stradale, tanto che dai Capitani di Castello è arrivata la richiesta di istituire una giornata nazionale dedicata. Soddisfazione, ancora, per la recente attivazione in vari punti del territorio di nuovi autovelox, che erano state proprio le Giunte a sollecitare, nonché, il ringraziamento al Comites per aver finanziato il primo guard-rail salvamotociclisti a San Marino, finalmente installato in un tratto di superstrada a Borgo Maggiore.